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    Порошенко одобрил указ об увольнении срочников

    (обновлено: )32802
    Военнослужащих-срочников, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и отслуживших установленные сроки срочной военной службы освободят в апреле - мае, августе 2018 г. и в октябре - ноябре 2018 года.
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS Michael Dalder

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о сроках увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроках проведения очередных призывов в 2018 году, сообщается на сайте Администрации президента.

    Призыв на военную службу. Архивное фото
    УНИАН
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    Военнослужащих-срочников, которые имеют степень высшего образования специалист или магистр и отслуживших установленные сроки срочной военной службы освободят в апреле — мае, августе 2018 г. и в октябре — ноябре 2018 года.

    Других военнослужащих срочной службы, которые отслужили установленные сроки срочной военной службы уволят в запас в апреле — мае и в октябре — ноябре 2018 года.

    В то же время, по указу, призыв-2018 на срочную военную службу состоится в апреле — мае и октябре — ноябре.

    Призывать на срочную военную службу будут пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу в апреле — мае и в октябре — ноябре 2018 года.

    Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что после 6 месяцев службы на солдат-срочников оказывают психологическое давление, чтобы вынудить подписать контракт, а затем отправляют в зону проведения АТО, где эти необстрелянные мальчишки и гибнут.

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