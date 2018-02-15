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    Прокуратура: мэр Одессы за границей прятался от следствия

    Тема:

    Дело Труханова: обыски и задержание (32)

    (обновлено: )10501
    Прокурор сообщил, что, к примеру, командировка Труханова в Чехию была оформлена устно и без соответствующих документов, которые бы обосновывали ее необходимость.
    Геннадий Труханов
    УНИАН

    КИЕВ, 15 фев —РИА Новости Украина. Мэр Одессы Геннадий Труханов, который находился почти два месяца за границей, скрывался от вручения ему подозрения.

    Суд избирает меру пресечения Геннадию Труханову
    Видео "Радио Свобода"
    Суд избирает меру пресечения мэру Одессы Труханову. Онлайн

    Об этом в четверг во время заседания по избранию мэру меры пресечения в Соломенском райсуде Киева сказал представитель стороны обвинения.

    Прокурор отметил риски побега и влияния на следствие в случае выхода Труханова на свободу. Он сообщил, что для этого у Труханова, вероятно, есть паспорт РФ, выданный в 2002 году, идентификационный код в РФ, и паспорт Греции от 2011 года.

    Также, по словам прокурора, Труханов имеет возможность находиться и нормально существовать за рубежом, ведь у него есть загранпаспорт и соответствующее имущество, сообщает "Украинская правда".

    По его словам, следствие имеет подтверждение, что в одном из телефонных разговоров Труханов говорит, что ему на днях должны вручить подозрение НАБУ, и сразу на следующий день, 19 декабря, уезжает за границу.

    Так, говорит прокурор, с 19 по 23 декабря Труханов находился якобы в командировке в Турции, с 26 декабря по 21 января — два отпуска, с 22 до 25 января — Греция, с 26 по 28 января — Швейцария, с 29 января по 11 февраля — опять отпуск и с 12 до 14 февраля — так называемая командировка в Чехию.

    По его словам, последняя "командировка" прервана по неизвестным следствию причинам и выглядит очень подозрительно.

    Прокурор рассказал, что следствие получило из одесской мэрии информацию о командировке Труханова в Чехию. Там говорят, что она была оформлена устно и без соответствующих документов, которые бы обосновывали ее необходимость, а приглашение с чешской стороны поступило на день позже начала визита.

    Кроме того, по его словам, приближенное к Труханову лицо Евгений Григорьевич 7 февраля просил некоего Игоря Чижевского срочно оформить мэру Одессы командировку в Чехию.

    В то же время защита мэра Одессы Геннадия Труханова просит суд признать незаконным его задержание и отклонить ходатайство прокуратуры об аресте с альтернативой залога в 50 миллионов гривен. Защита продолжает настаивать на том, что Труханов вернулся в Украину из командировки, как только узнал о подозрении Национального антикоррупционного бюро.

    "Производство существует с 2016 года. Труханов в этом производстве был допрошен в 2017 году в качестве свидетеля. Тогда допрос длился 12 часов, в течение которых ему задали 72 вопроса. Труханов дал тогда исчерпывающие ответы", — утверждает адвокат Александр Лысак.

    По словам Лысака, Труханова еще 5 февраля вызвали на допрос в качестве свидетеля и поэтому быстрая переквалификация в обвиняемые "вызывает у него недоумение".

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