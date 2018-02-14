Украина готовит масштабное наступление - Пушилин

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики констатируют активную подготовку украинских силовиков к наступательным действиям в Донбассе, заявил журналистам полпред на переговорах по Украине в Минске Денис Пушилин.

"В последнее время мы вынуждены констатировать активизацию украинской стороной военных приготовлений вдоль всей линии соприкосновения. Вопреки всем существующим договоренностям, официальный Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения тяжелое вооружение, боевую и транспортную технику, перевозящую военнослужащих, боеприпасы и ГСМ", — сказал Пушилин.

Полпред ДНР пояснил, что силовики провели ряд учений по взаимодействию в наступательных действиях. Кроме того прошла проверка материально-технической части на предмет готовности к боевым действиям в городских условиях.

"Только на прошлой неделе для усиления 25-й воздушно-десантной бригады завершена переброска в район Авдеевки подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады. В районах Артемовска и Попасной с 10-й и 54-й бригадами проведены учения с отработкой вопросов взаимодействия в ходе наступательных действий. К учениям привлекались подразделения МВД, нацгвардии и СБУ", — сказал Пушилин.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.