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    Политика

    Украина готовит масштабное наступление - Пушилин

    Тема:

    Донбасс: годовщина Минских соглашений (488)

    (обновлено: )1601211
    К учениям привлекались подразделения МВД, Нацгвардии и СБУ, заявил полпред на переговорах по Украине в Минске Денис Пушилин. Он добавил, что также была зафиксирована переброска войск.
    Денис Пушилин. Архивное фото
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики констатируют активную подготовку украинских силовиков к наступательным действиям в Донбассе, заявил журналистам полпред на переговорах по Украине в Минске Денис Пушилин.

    "В последнее время мы вынуждены констатировать активизацию украинской стороной военных приготовлений вдоль всей линии соприкосновения. Вопреки всем существующим договоренностям, официальный Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения тяжелое вооружение, боевую и транспортную технику, перевозящую военнослужащих, боеприпасы и ГСМ", — сказал Пушилин.

    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    УНИАН
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    Полпред ДНР пояснил, что силовики провели ряд учений по взаимодействию в наступательных действиях. Кроме того прошла проверка материально-технической части на предмет готовности к боевым действиям в городских условиях.

    "Только на прошлой неделе для усиления 25-й воздушно-десантной бригады завершена переброска в район Авдеевки подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады. В районах Артемовска и Попасной с 10-й и 54-й бригадами проведены учения с отработкой вопросов взаимодействия в ходе наступательных действий. К учениям привлекались подразделения МВД, нацгвардии и СБУ", — сказал Пушилин.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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