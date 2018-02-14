Пономарев: Киев в 2014 году был слишком занят выборами и потерял Крым

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В 2014 году новая власть в Украине была слишком занята выборами, из-за чего и потеряла и Крым и Донбасс.

Об этом заявил экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев после допроса в Оболонском суде Киева по делу о госизмене бывшего президента Виктора Януковича.

"В данном случае они только пришли к власти, что делать дальше они не понимали, у них были выборы на носу. Что в этой ситуации сработает в плюс, что в минус, никто не знал, страхов было очень много. Восток Украины в целом – это не избиратель тех людей, которые пришли к власти после Майдана. В этом смысле потеря этой территории в электоральном плане только помогает, а не затрудняет ситуацию избрания", — сказал он.

"А вот вторжение России и танков в Киев – это было бы проблемой, а то, что там люди большинство не Робеспьеры – это тоже правда, они совершенно не хотели обороняться до последнего патрона. Их главная задача была остановить, они сами об этом все время говорят, что они боялись широкомасштабного вторжения, что они боялись, что оно начнётся и не остановится до конца. В голове было: "Пожертвуем этой территорией, но на этом это все остановится", — цитирует "Страна" Пономарева.

Экс-депутат Госдумы также отметил, что если бы со стороны Украины было сопротивление в Крыму, то полуостров мог бы остаться украинским.

Ранее Пономарев заявил, что Россия заранее не планировала присоединять Крым.