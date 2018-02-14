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    Экс-депутат Госдумы о Крыме: Россия заранее не планировала присоединять

    (обновлено: )48941
    Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев рассказал, что в администрации президента Путина никаких схем действий на тему Крыма заранее не готовилось.
    Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев
    УНИАН

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил в среду в ходе судебного заседания по делу против экс-президента Виктора Януковича, что Россия заранее не планировала присоединять Крым.

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    "В России точка зрения, что Крым — это русская земля, российская территория, и такие настроения были всегда. Но, тем не менее, в администрации президента никаких схем действий на эту тему заранее не готовилось", — заявил Пономарев в среду в ходе допроса в суде.

    СК РФ подозревает Пономарева в пособничестве в растрате 750 тысяч долларов из средств инновационного фонда "Сколково". Пономарев в 2015 году уехал из России и с тех пор желания вернуться не изъявлял. Он сообщал, что получил разрешение на временное проживание в Украине, куда и переехал. В июне 2016 года он был лишен мандата из-за систематического неисполнения депутатских обязанностей.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, назвав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

     

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