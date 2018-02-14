наверх
14.02.201810:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.84- 0.22
  • EUR32.91- 0.29
Рубрики
Ещё
    Политика

    Кабмин намерен в среду внести изменения в закон о санкциях

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (663)

    (обновлено: )31601
    Правительство рассмотрит в среду проект указа президента о годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина - НАТО на текущий год, говорится в повестке дня заседания, опубликованной на сайте правительства.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров на заседании в среду, 14 февраля, намерен внести изменения в закон Украины "О санкциях". Об этом говорится в повестке дня заседания, опубликованной на сайте правительства.

    Александр Гончаров
    Александр Гончаров / Facebook
    Гончаров: феерия "Экономические реформы в Украине" закончилась

    Также правительство рассмотрит проект указа президента о годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина — НАТО на 2018 год.

    Кроме того, планируется одобрить законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по созданию надлежащих, безопасных и здоровых условий труда.

    Читайте также: Заденет Украину. Вашингтон инициирует пересмотр границ в Европе

    Ранее минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пресс-конференция Михаила Саакашвили в Варшаве
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Дело Труханова: обыски и задержание
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    Болельщицы КНДР на Олимпиаде-2018
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?