Кабмин намерен в среду внести изменения в закон о санкциях

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров на заседании в среду, 14 февраля, намерен внести изменения в закон Украины "О санкциях". Об этом говорится в повестке дня заседания, опубликованной на сайте правительства. Александр Гончаров / Facebook Гончаров: феерия "Экономические реформы в Украине" закончилась

Также правительство рассмотрит проект указа президента о годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина — НАТО на 2018 год.

Кроме того, планируется одобрить законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по созданию надлежащих, безопасных и здоровых условий труда.

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Ранее минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.