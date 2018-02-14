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    Саакашвили обещает изменить ситуацию и в Грузии, и в Украине

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (922)

    (обновлено: )19101
    Комментируя планы по возвращению на родину и в Украину, Михаил Саакашвили заявил, что "олигархическое правление закончится намного быстрее, чем это себе представляют".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев – РИА Новости Украина. Выдворенный из Украины в Польшу бывший глава Одесской облгосадминистрации и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться и в Украину, и в Грузию.

    Николай Спиридонов. Архивное фото
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    Абсурд и глупость власти. Спиридонов о выдворении Саакашвили

    "Я вернусь в Украину, так как у меня есть легитимное право на проживание там. Я также вернусь в Грузию. Олигархическое правление закончится намного быстрее, чем это себе представляют", — заявил Саакашвили в эфире грузинской телекомпании "Рустави 2".

    По его словам, "в существующих условиях необходимо вернуться и сменить ситуацию в обеих странах".

    В понедельник, 12 февраля, украинские пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

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    Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.

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