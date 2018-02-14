Могу летать, как свободная птица. Саакашвили начинает "европейское турне"

КИЕВ, 14 фев – РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, которого выдворили из Украины в Польшу, заявил в эфире грузинского ТВ, что намерен уже в среду отправиться в Нидерланды, а затем проведет встречи в других европейских странах.

"Я завтра лечу в Нидерланды, а затем намерен объездить всю Европу, так как у меня запланированы встречи в Брюсселе, в Германии, во Франции, затем снова в Польше. Это я в Украине был ограничен, а сейчас могу летать как свободная птица", — заявил Саакашвили.

Читайте также: Европа вам рада. Банки и налоги: Украину могут поставить в угол

В понедельник, 12 февраля, украинские пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

Читайте также: После экстрадиции Саакашвили жди новых протестов — Макитра

Как сообщалось, после информации о выдворении Саакашвили из Украины под Администрацией президента в Киеве произошли столкновения между его сторонниками и силовиками. Один из активистов был задержан.