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    Могу летать, как свободная птица. Саакашвили начинает "европейское турне"

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    По словам выдворенного из Украины бывшего президента Грузии, у него запланированы "встречи в Брюсселе, в Германии, во Франции, затем снова в Польше".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев – РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили, которого выдворили из Украины в Польшу, заявил в эфире грузинского ТВ, что намерен уже в среду отправиться в Нидерланды, а затем проведет встречи в других европейских странах.

    Николай Спиридонов. Архивное фото
    blacksea.tv
    Абсурд и глупость власти. Спиридонов о выдворении Саакашвили

    "Я завтра лечу в Нидерланды, а затем намерен объездить всю Европу, так как у меня запланированы встречи в Брюсселе, в Германии, во Франции, затем снова в Польше. Это я в Украине был ограничен, а сейчас могу летать как свободная птица", — заявил Саакашвили.

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    В понедельник, 12 февраля, украинские пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

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    Как сообщалось, после информации о выдворении Саакашвили из Украины под Администрацией президента в Киеве произошли столкновения между его сторонниками и силовиками. Один из активистов был задержан

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