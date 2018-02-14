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    Порошенко обошелся с Саакашвили как феодал - эксперт

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (920)

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    По словам политического эксперта Андрея Золотарева, о том, что принято политическое решение депортировать Саакашвили, было известно из российских СМИ за неделю до события.
    Петр Порошенко (слева) и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В понедельник, 12 февраля, украинские пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В свою очередь в Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

    Николай Спиридонов. Архивное фото
    blacksea.tv
    Абсурд и глупость власти. Спиридонов о выдворении Саакашвили

    Что послужило подоплекой для высылки Саакашвили из страны, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический эксперт Андрей Золотарев.

    "Проблема в том, что президент (Петр Порошенко – ред.) поступил как феодал. Вот он захотел — дал Саакашвили гражданство, захотел — забрал. Четко же он перед этим, за несколько часов до этого, говорил нечто противоположное. О том, что у него нет никаких намерений. Но Петр Порошенко — человек, слова которого всегда надо делить надвое, он много чего обещал… И что примечательно, о том, что принято политическое решение депортировать Саакашвили, было известно из российских масс-медиа за неделю до события", — обратил внимание Золотарев.

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    Как сообщалось, после информации о выдворении Саакашвили из Украины под Администрацией президента в Киеве произошли столкновения между его сторонниками и силовиками. Один из активистов был задержан

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