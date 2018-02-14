Порошенко обошелся с Саакашвили как феодал - эксперт

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. В понедельник, 12 февраля, украинские пограничники задержали Саакашвили в киевском ресторане и вернули в Польшу, откуда он в сентябре прошлого года прибыл в Украину. Польская сторона приняла Саакашвили по реадмиссии. В свою очередь в Генпрокуратуре заверили, что операция Госпогранслужбы Украины по выдворению Саакашвили в Польшу стала для них неожиданностью, поскольку пограничники не предупреждали об этом ГПУ.

Что послужило подоплекой для высылки Саакашвили из страны, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политический эксперт Андрей Золотарев.

"Проблема в том, что президент (Петр Порошенко – ред.) поступил как феодал. Вот он захотел — дал Саакашвили гражданство, захотел — забрал. Четко же он перед этим, за несколько часов до этого, говорил нечто противоположное. О том, что у него нет никаких намерений. Но Петр Порошенко — человек, слова которого всегда надо делить надвое, он много чего обещал… И что примечательно, о том, что принято политическое решение депортировать Саакашвили, было известно из российских масс-медиа за неделю до события", — обратил внимание Золотарев.

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Как сообщалось, после информации о выдворении Саакашвили из Украины под Администрацией президента в Киеве произошли столкновения между его сторонниками и силовиками. Один из активистов был задержан.