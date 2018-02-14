Порошенко в третью годовщину минских соглашений позвонил Путину - СМИ

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Телефонный разговор между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным состоялся в понедельник, 12 февраля сообщает ZN.UA со ссылкой на свои источники.

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Отмечается, что беседа была продолжительной и состоялась по инициативе украинской стороны. Поводом для нее, как утверждается, стала третья годовщину заключения вторых минских договоренностей.

В пресс-службы Администрации президента Украины изданию подтвердили факт переговоров и дали следующий комментарий: "Президент Украины провел телефонный разговор с президентом России для активизации освобождения украинских заложников, в частности обмена пленных пограничников и освобождения украинских военных на оккупированных территориях. Также была обсуждена повестка дня встречи министров иностранных дел стран "Нормандской четверки", которая запланирована на 16 февраля в Мюнхене. Телефонный разговор состоялся в координации с европейскими партнерами по "Нормандскому формату" и американскими союзниками".

Отметим, последний на сегодняшний день телефонный разговор лидеров стран "Нормандской четверки" состоялась 24 июля 2017 года. В нем приняли участие президент Украины Петр Порошенко, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

С октября 2014 года Администрация президента Украины не сообщала о двусторонних переговорах Порошенко с Путиным, но они периодически проводились.

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Напомним, в ночь на вторник, 13 февраля, состоялись телефонные переговоры президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина. Главы государств, по официальным сообщениям, обсудили ситуацию в КНДР и Сирии.