ЕC отреагировал на выдворение Саакашвили из Украины

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Евросоюз следит за развитием ситуации с экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области Михаил Саакашвили, которого накануне выдворили из Украины в Польшу, заявили во вторник РИА Новости в пресс-службе главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Саакашвили, со своей стороны, призвал ЕС и канцлера ФРГ Ангелу Меркель оказать поддержку в противостоянии с президентом Украины Петром Порошенко.

"Мы продолжаем следить за развитием ситуации относительно господина Саакашвили. Мы ожидаем, что верховенство права, а также права господина Саакашвили будут обеспечены", — сказала представитель Могерини Майя Косьянчич.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили. Грузия также отправляла в Польшу запрос на экстрадицию Саакашвили в 2017 году.