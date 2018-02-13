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    ЕC отреагировал на выдворение Саакашвили из Украины

    Тема:

    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (911)

    (обновлено: )144616
    В пресс-службе главы дипломатии ЕС Федерики Могерини заявили, что Европейский союз "продолжает следить" за развитием ситуации относительно экс-президента Грузии Михаил Саакашвили.
    Флаги ЕС и Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Евросоюз следит за развитием ситуации с экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области Михаил Саакашвили, которого накануне выдворили из Украины в Польшу, заявили во вторник РИА Новости в пресс-службе главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Уезд Саакашвили: реакция в мире

    Власти Украины в понедельник выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Саакашвили, со своей стороны, призвал ЕС и канцлера ФРГ Ангелу Меркель оказать поддержку в противостоянии с президентом Украины Петром Порошенко.

    "Мы продолжаем следить за развитием ситуации относительно господина Саакашвили. Мы ожидаем, что верховенство права, а также права господина Саакашвили будут обеспечены", — сказала представитель Могерини Майя Косьянчич.

    Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили. Грузия также отправляла в Польшу запрос на экстрадицию Саакашвили в 2017 году.

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