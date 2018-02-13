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    Саакашвили заявил, что сразу поедет к семье, а потом вернется к политике

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (911)

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    Бывший президент Грузии на пресс-конференции в Варшаве заявил, что намерен продолжать политическую деятельность и надеется лично принять участие в митингах на территории Украины.
    Суд над Михаилом Саакашвили в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого накануне выдворили в Польшу, заявил во вторник на пресс-конференции в Варшаве, что намерен продолжать организовывать митинги в Украине и найдет возможность лично в них участвовать.

    Полное видео задержания Саакашвили в киевском ресторане
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    Тащили за волосы. Опубликовано полное видео задержания Саакашвили

    "Мы с моими друзьями вместе организуем массовые протесты в Украине и мирно отодвинем олигархов от власти. Когда нас будет миллион, их (власти Украины — ред.) никто спрашивать не будет. Это движение будет расширяться. Я найду момент к нему физически присоединиться на территории Украины", — заявил политик.

    Он также сказал, что намерен увидеться с семьей. "У меня есть планы увидеться со своей семьей в Нидерландах, а потом я буду передвигаться по всей Европе и заниматься политической деятельностью", — сказал Саакашвили.

    Напомним, 12 февраля, в киевском ресторане "Сулугуни" произошло задержание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. О его аресте объявила Государственная погранслужба Украины, которая позднее депортировала политика в Польшу.

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    Позднее оказалось, что в Польшу Саакашвили доставили чартерным рейсом. Его адвокаты заявили, что польская сторона не давала согласия на реадмиссию экс-президента Грузии. Грузия уже направила в Польшу прошение об экстрадиции Саакашвили на родину.

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