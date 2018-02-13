Саакашвили заявил, что сразу поедет к семье, а потом вернется к политике

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого накануне выдворили в Польшу, заявил во вторник на пресс-конференции в Варшаве, что намерен продолжать организовывать митинги в Украине и найдет возможность лично в них участвовать.

"Мы с моими друзьями вместе организуем массовые протесты в Украине и мирно отодвинем олигархов от власти. Когда нас будет миллион, их (власти Украины — ред.) никто спрашивать не будет. Это движение будет расширяться. Я найду момент к нему физически присоединиться на территории Украины", — заявил политик.

Он также сказал, что намерен увидеться с семьей. "У меня есть планы увидеться со своей семьей в Нидерландах, а потом я буду передвигаться по всей Европе и заниматься политической деятельностью", — сказал Саакашвили.

Напомним, 12 февраля, в киевском ресторане "Сулугуни" произошло задержание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. О его аресте объявила Государственная погранслужба Украины, которая позднее депортировала политика в Польшу.

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Позднее оказалось, что в Польшу Саакашвили доставили чартерным рейсом. Его адвокаты заявили, что польская сторона не давала согласия на реадмиссию экс-президента Грузии. Грузия уже направила в Польшу прошение об экстрадиции Саакашвили на родину.