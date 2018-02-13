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    Политика

    Згуладзе отказалась от украинского гражданства

    (обновлено: )130340
    Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемешенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что Эка Згуладзе отказалась от гражданства Украины и возобновила гражданство Грузии.
    Эка Згуладзе. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Бывший первый заместитель министра внутренних дел Украины Эка Згуладзе отказалась от украинского гражданства и возобновила гражданство Грузии, сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемешенных лиц Украины Юрий Грымчак.

    "По-моему, Эка Згуладзе после того, как закончила свою каденцию у нас здесь руководителем полиции, она отказалась от гражданства Украины и возобновила гражданство Грузии, обратившись там в соответствующие органы. На сегодня она уже не является гражданкой Украины, а является гражданкой Грузии ", — сказал он в эфире 5 канала.

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    Накануне бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно прорвался в Украину через кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Саакашвили уже заявил, что намерен вернуться в Украину и найдет способ это сделать.

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