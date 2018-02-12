Саакашвили объявил о планах вернуться в Украину

КИЕВ, 12 фев – РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину и найдет способ это сделать.

Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно прорвался в Украину через кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.

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"Конечно, я буду возвращаться в Украину, и я найду, как это сделать", — сказал Саакашвили в эфире телеканала ZIK.

По его словам, он подыщет "легальный путь" возвращения в страну.

Саакашвили добавил, что находится в гостинице Варшавы под охраной, польская сторона обеспечила все необходимые меры безопасности, тогда как во время задержания в Киеве, а также выдворения в Польшу украинские силовики применили к нему "грубую силу".