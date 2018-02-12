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    Саакашвили объявил о планах вернуться в Украину

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (879)

    (обновлено: )72844
    Михаил Саакашвили заявил, что найдет "легальный путь" возвращения в Украину. По его словам, в настоящее время он находится в гостинице Варшавы под охраной.
    Михаил Саакашвили
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 фев – РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину и найдет способ это сделать.

    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    strana.ua
    Выдворение Саакашвили. Появились первые кадры митинга под АП

    Саакашвили в понедельник был выслан украинской госпогранслужбой в Польшу, с территории которой он прошлой осенью незаконно прорвался в Украину через кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву.

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    "Конечно, я буду возвращаться в Украину, и я найду, как это сделать", — сказал Саакашвили в эфире телеканала ZIK.

    По его словам, он подыщет "легальный путь" возвращения в страну.

    Саакашвили добавил, что находится в гостинице Варшавы под охраной, польская сторона обеспечила все необходимые меры безопасности, тогда как во время задержания в Киеве, а также выдворения в Польшу украинские силовики применили к нему "грубую силу".

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