Саакашвили прокомментировал свое выдворение

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что на его выдворение из Украины нужно реагировать спокойно.

Об этом он сказал во время телефонного разговора из Польши со своими сторонниками, которые собрались в киевском аэропорту "Борисполь".

"Мне кажется, что нам надо на это реагировать спокойно. Нам надо реагировать на их слабость силой духа. На их разводки надо реагировать правдой. Они лгут. Это мелкий, испуганный, дешевый разводчик Порошенко. Это не президент. Это даже не человек. Это просто подлый барыга, который хочет разрушить Украину", – цитирует Саакашвили "Украинская правда".

"Мы обязательно их победим. То, что они сегодня сделали, — это их поражение", – сказал политик.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободяне заявил, что ведомство не видит законных оснований для повторного въезда в страну Михаила Саакашвили.

"На данный момент юридических оснований для этого нет. Этот гражданин находился на территории Украины незаконно, это подтверждено рядом решений. Собственно, и попал он на Украину незаконно", — заявил Слобонян в эфире телеканала "112 Украина", отвечая на вопрос, что будет делать ведомство, если Саакашвили предпримет попытку вернуться в Украину.

Ранее Государственная пограничная служба Украины подтвердила выдворение Саакашвили в Польшу.

Депутат Верховной Рады Юрий Деревянко в понедельник сообщил, что Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" в Киеве. Адвокат политика Павел Богомазов заявил, что Саакашвили задержала Государственная пограничная служба Украины. При этом второй защитник Руслан Чернолуцкий не исключает, что Саакашвили могут выдворить из Украины.