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    Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии - СМИ

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    (обновлено: )54311
    По информации СМИ, Польша приняла Михаила Саакашвили по процедуре реадмиссии как нарушителя границы, возвращать не будут.
    Суд над Михаилом Саакашвили в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Польша приняла лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили по процедуре реадмиссии.

    Видео задержания Михаила Саакашвили в киевском ресторане
    Появилось видео задержания Саакашвили в киевском ресторане

    Об этом "Украинской правде" сообщил собственный источник.

    "По процедуре реадмиссии как нарушителя границы. По решению судов украинских. Возвращать не будут", — сказал источник в правоохранительных органах.

    Собеседник УП рассказал, что пограничниками вместе с миграционной службой и другими правоохранительными органами "были отработаны отдельные места концентрации незаконных мигрантов на территории города Киева".

    Ранее Государственная пограничная служба Украины подтвердила выдворение Саакашвили в Польшу.

    Депутат Верховной Рады Юрий Деревянко в понедельник сообщил, что Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" в Киеве. Адвокат политика Павел Богомазов заявил, что Саакашвили задержала Государственная пограничная служба Украины. При этом второй защитник Руслан Чернолуцкий не исключает, что Саакашвили могут выдворить из Украины.

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