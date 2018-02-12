Польша приняла Саакашвили по процедуре реадмиссии - СМИ

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Польша приняла лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили по процедуре реадмиссии.

Об этом "Украинской правде" сообщил собственный источник.

"По процедуре реадмиссии как нарушителя границы. По решению судов украинских. Возвращать не будут", — сказал источник в правоохранительных органах.

Собеседник УП рассказал, что пограничниками вместе с миграционной службой и другими правоохранительными органами "были отработаны отдельные места концентрации незаконных мигрантов на территории города Киева".

Ранее Государственная пограничная служба Украины подтвердила выдворение Саакашвили в Польшу.

Депутат Верховной Рады Юрий Деревянко в понедельник сообщил, что Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" в Киеве. Адвокат политика Павел Богомазов заявил, что Саакашвили задержала Государственная пограничная служба Украины. При этом второй защитник Руслан Чернолуцкий не исключает, что Саакашвили могут выдворить из Украины.