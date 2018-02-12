Саакашвили прибыл в Польшу

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого в понедельник выдворили из Украины, прибыл в Варшаву, сообщила погранслужба Польши.

Ранее Государственная пограничная служба Украины подтвердила выдворение Саакашвили в Польшу.

"Саакашвили принят на территорию Польши… Основанием для принятия было заявление украинской стороны… Факт, что он является супругом гражданки Евросоюза, был принят положительно при рассмотрении заявления украинской стороны", — говорится в сообщении польской погранслужбы.

Однопартиец Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что политик уже связался с соратниками. "Отзвонился! Он в Варшаве", — написал Сакварелидзе в Facebook.

Давид Сакварелидзе/Facebook, 12 февраля 2018

Ранее Сакварелидзе сообщил, что сторонники Саакашвили вечером в понедельник собирают митинг под стенами Администрации президента.