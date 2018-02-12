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    Саакашвили прибыл в Польшу

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (870)

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    Погранслужба Польши сообщила, что Саакашвили вечером в понедельник принят на территорию Польши, а основанием для его принятия "было заявление украинской сторон".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого в понедельник выдворили из Украины, прибыл в Варшаву, сообщила погранслужба Польши.

    Видео задержания Михаила Саакашвили в киевском ресторане
    Появилось видео задержания Саакашвили в киевском ресторане

    Ранее Государственная пограничная служба Украины подтвердила выдворение Саакашвили в Польшу.

    "Саакашвили принят на территорию Польши… Основанием для принятия было заявление украинской стороны… Факт, что он является супругом гражданки Евросоюза, был принят положительно при рассмотрении заявления украинской стороны", — говорится в сообщении польской погранслужбы.

    Однопартиец Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что политик уже связался с соратниками. "Отзвонился! Он в Варшаве", — написал Сакварелидзе в Facebook.

    Давид Сакварелидзе/Facebook, 12 февраля 2018

    Ранее Сакварелидзе сообщил, что сторонники Саакашвили вечером в понедельник собирают митинг под стенами Администрации президента.

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