Саакашвили прибыл в Польшу

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого в понедельник выдворили из Украины, прибыл в Варшаву, сообщила погранслужба Польши.
Ранее Государственная пограничная служба Украины подтвердила выдворение Саакашвили в Польшу.
"Саакашвили принят на территорию Польши… Основанием для принятия было заявление украинской стороны… Факт, что он является супругом гражданки Евросоюза, был принят положительно при рассмотрении заявления украинской стороны", — говорится в сообщении польской погранслужбы.
Однопартиец Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что политик уже связался с соратниками. "Отзвонился! Он в Варшаве", — написал Сакварелидзе в Facebook.
Ранее Сакварелидзе сообщил, что сторонники Саакашвили вечером в понедельник собирают митинг под стенами Администрации президента.