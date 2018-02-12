Защита Саакашвили подала заявление в полицию о его похищении

Ранее депутат Верховной Рады Украины Юрий Деревянко заявил, что Саакашвили задержали в ресторане в Киеве. Государственная пограничная служба Украины позже сообщила, что Саакашвили выдворили из Украины в Польшу.
"Только что адвокат Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал заявление о похищении политика. Заявление было подано по телефонному вызову в Печерское районное управление МВД. Полиция получила объяснения от работников ресторана, а также тех, кто находился с Михаилом в момент похищения", — говорится в сообщении партии.
В партии также заявили, что сторонники Саакашвили дежурят в киевских аэропортах "Борисполь" и "Жуляны".