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    Защита Саакашвили подала заявление в полицию о его похищении

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    (обновлено: )17080
    Заявление о похищении экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили было подано по телефонному вызову в Печерское районное управление МВД.
    Михаил Саакашвили во время заседания Апелляционного суда Киева
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Видео задержания Михаила Саакашвили в киевском ресторане
    Появилось видео задержания Саакашвили в киевском ресторане
    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Адвокат экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал заявление в полицию о похищении политика, сообщила в понедельник пресс-служба партии "Движение новых сил".

    Ранее депутат Верховной Рады Украины Юрий Деревянко заявил, что Саакашвили задержали в ресторане в Киеве. Государственная пограничная служба Украины позже сообщила, что Саакашвили выдворили из Украины в Польшу.

    "Только что адвокат Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал заявление о похищении политика. Заявление было подано по телефонному вызову в Печерское районное управление МВД. Полиция получила объяснения от работников ресторана, а также тех, кто находился с Михаилом в момент похищения", — говорится в сообщении партии.

    В партии также заявили, что сторонники Саакашвили дежурят в киевских аэропортах "Борисполь" и "Жуляны".

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