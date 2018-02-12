Сторонники Саакашвили собирают митинг у администрации Порошенко

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, выдворенного в понедельник из Украины в Польшу, Давид Сакварелидзе анонсировал митинг у Администрации президента Украины.

"18:30 собираемся под АП. На Банковой! "Борт с зашифрованным номером, вылетевший из Киева около 16:00, заходит на посадку в Варшаву (Польша)", — написал он на своей странице в Facebook.

Давид Сакварелидзе/Facebook, 12 февраля 2018

Депутат Верховной Рады Юрий Деревянко в понедельник сообщил, что Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" в Киеве. Адвокат политика Павел Богомазов заявил, что Саакашвили задержала Государственная пограничная служба Украины. При этом второй защитник Руслан Чернолуцкий не исключил, что Саакашвили могут выдворить из Украины.

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Позже СМИ сообщили, что Саакашвили вылетел из Украины в 16:00.