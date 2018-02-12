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    Сторонники Саакашвили собирают митинг у администрации Порошенко

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (870)

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    По данным Давида Сакварелидзе, акция протеста собирается у Администрации президента в 18:30. По его словам, борт с зашифрованным номером, который вылетел из Киева около 16:00, "заходит на посадку в Варшаву".
    Марш за импичмент Петра Порошенко, организованный Михаилом Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Соратник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, выдворенного в понедельник из Украины в Польшу, Давид Сакварелидзе анонсировал митинг у Администрации президента Украины.

    "18:30 собираемся под АП. На Банковой! "Борт с зашифрованным номером, вылетевший из Киева около 16:00, заходит на посадку в Варшаву (Польша)", — написал он на своей странице в Facebook.

    Давид Сакварелидзе/Facebook, 12 февраля 2018

    Депутат Верховной Рады Юрий Деревянко в понедельник сообщил, что Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" в Киеве. Адвокат политика Павел Богомазов заявил, что Саакашвили задержала Государственная пограничная служба Украины. При этом второй защитник Руслан Чернолуцкий не исключил, что Саакашвили могут выдворить из Украины.

    Смотрите также: Появилось видео задержания Саакашвили в киевском ресторане

    Позже СМИ сообщили, что Саакашвили вылетел из Украины в 16:00.

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