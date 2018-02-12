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    Сторонники Саакашвили дежурят в двух аэропортах Киева - депутат

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (870)

    (обновлено: )22040
    Народный депутат Юрий Деревянко сообщил, что пока что нет объективного понимания, где Саакашвили находится. Его могут повезти или в "Борисполь ", или в "Жуляны".
    Аэропорт Борисполь
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Сторонники бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской облгосадминистрации, лидера партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили дежурят в аэропортах "Борисполь" и "Киев".

    Видео задержания Михаила Саакашвили в киевском ресторане
    Появилось видео задержания Саакашвили в киевском ресторане

    Об этом Укринформу рассказал народный депутат Юрий Деревянко.

    "Нет объективного понимания, где он находится. Есть понимание только логики их действий, того, что они могут повезти Саакашвили или в "Борисполь ", или в "Жуляны", или на западную границу, но это не подтвержденная информация. Поэтому сейчас мы находимся в разных местах. Я, в частности, сейчас в "Борисполе" и буду общаться со всеми официальными представителями", — сказал Деревянко.

    Депутат добавил, что после задержания Саакашвили его водитель поехал за автомобилем, в который посадили политика, но выпустил авто с виду на улице Владимирской.

    В то же время соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе, который находится в "Борисполе", в комментарии журналистам сообщил, что часть сторонников лидера "Движения новых сил" находится в "Жулянах". Он отметил, что запланированный на 18 февраля марш состоится независимо от того, где будет Саакашвили.

    Депутат Верховной Рады Юрий Деревянко в понедельник сообщил, что Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" в Киеве. Адвокат политика Павел Богомазов заявил, что Саакашвили задержала Государственная пограничная служба Украины. При этом второй защитник Руслан Чернолуцкий не исключает, что Саакашвили могут выдворить из Украины.

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