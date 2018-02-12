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    Геращенко подтвердил задержание "вредного для украинского общества" Саакашвили

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    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация? (861)

    (обновлено: )89022
    Вскоре по этому инциденту будет официальное заявление правоохранительных органов. Антон Геращенко считает Михаила Саакашвили "вредным для украинского общества".
    Антон Геращенко
    nfront.org.ua

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Член коллегии министерства внутренних дел Антон Геращенко подтвердил РИА Новости, что экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили задержан в Киеве.

    Видео задержания Михаила Саакашвили в киевском ресторане
    Появилось видео задержания Саакашвили в киевском ресторане

    "Да, его (Саакашвили – Ред.) действительно задержали в этом ресторане",- сказал Геращенко РИА Новости в понедельник.

    Он отметил, что вскоре по этому поводу будет официальное заявление правоохранительных органов.

    При этом Геращенко считает Саакашвили "вредным для украинского общества".

    Депутат Верховной Рады Юрий Деревянко в понедельник сообщил, что Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" в Киеве. Адвокат политика Павел Богомазов заявил, что политика задержала Государственная пограничная служба. При этом второй защитник Руслан Чернолуцкий не исключает, что Саакашвили могут выдворить из Украины.

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