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    Политика

    КС принял к рассмотрению депутатский иск об отмене медреформы

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (292)

    (обновлено: )8941
    На сайте Конституционного суда Украины отмечается, что соответствующее представление 59 народных депутатов поступило в суд 9 февраля.
    Лекарства. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Конституционный суд (КС) Украины принял к рассмотрению представление группы депутатов Верховной Рады, которые призывают признать неконституционным закон, предполагающий проведение медреформы в стране, сообщила в понедельник пресс-служба суда.

    Валентина Очеретенко
    Голос Столицы
    Медреформа в действии. Объявлена охота за деньгами пациентов

    Закон, который дает старт поэтапному проведению медицинской реформы в Украине, вступил в силу 30 января. Реформа предполагает выплаты больницам и врачам за оказанные пациентам медуслуги, а не за "содержание коек". Пациент будет вправе выбирать себе семейного врача как из государственных клиник, так и из частных. Также предлагается создать Нацслужбу здоровья Украины. После проведения реформы медицина не будет полностью бесплатной. Закон делит медуслуги на три вида: бесплатные, частично оплачиваемые государством и платные. 

    На сайте суда в разделе "на рассмотрении в Конституционном суде Украины" отмечается, что соответствующее представление 59 депутатов поступило в суд 9 февраля.

    Ранее ряд оппозиционных фракций раскритиковали этот документ и голосовали против принятия медицинской реформы в редакции правительства. По их мнению, реформа узаконит платную медицину и усугубит коррупцию в этой сфере.

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