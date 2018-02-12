КС принял к рассмотрению депутатский иск об отмене медреформы

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Конституционный суд (КС) Украины принял к рассмотрению представление группы депутатов Верховной Рады, которые призывают признать неконституционным закон, предполагающий проведение медреформы в стране, сообщила в понедельник пресс-служба суда.

Закон, который дает старт поэтапному проведению медицинской реформы в Украине, вступил в силу 30 января. Реформа предполагает выплаты больницам и врачам за оказанные пациентам медуслуги, а не за "содержание коек". Пациент будет вправе выбирать себе семейного врача как из государственных клиник, так и из частных. Также предлагается создать Нацслужбу здоровья Украины. После проведения реформы медицина не будет полностью бесплатной. Закон делит медуслуги на три вида: бесплатные, частично оплачиваемые государством и платные.

На сайте суда в разделе "на рассмотрении в Конституционном суде Украины" отмечается, что соответствующее представление 59 депутатов поступило в суд 9 февраля.

Ранее ряд оппозиционных фракций раскритиковали этот документ и голосовали против принятия медицинской реформы в редакции правительства. По их мнению, реформа узаконит платную медицину и усугубит коррупцию в этой сфере.