Порошенко рассказал о важной роли миротворцев ООН в Донбассе

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КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко убежден, что миротворческая миссия ООН в Донбассе может стать гарантом достижения мира.

"Миротворческая миссия под мандатом ООН на Донбассе может стать твердым гарантом достижения мира. Уверен в том, что эта миссия может выступать твердым гарантом режима прекращения огня, разоружения незаконных вооруженных формирований, стимулировать вывод российских войск с оккупированной территории и обеспечить надежное закрытие границы неконтролируемого участка между Украиной и Россией", — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

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Киев добивается введения в регион миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.