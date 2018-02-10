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    В Крым собирается новая делегация из ФРГ

    (обновлено: )885170
    Представители немецкой партии "Левые" намерены посетить Крым и принять участие в Ялтинском международном экономическом форуме.
    Визит немецкой делегации в Крым. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 фев – РИА Новости Украина. В Крым намерена приехать новая делегация из Германии, на это раз состоящая из представителей немецкой партии "Левые", сообщил РИА Новости зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Немецкая делегация депутатов региональных парламентов от правой партии "Альтернатива для Германии" завершила свой недельный визит в Крым 9 февраля. Депутаты выступили за отмену антироссийских санкций и заявили, что полуостров является частью РФ.

    "Ко мне пришел список кандидатов делегации, которая хочет участвовать в предстоящем Ялтинском международном экономическом форуме. Кроме того, их интересует возможность присутствия на выборах президента Российской Федерации, но этот вопрос нужно согласовывать на федеральном уровне", — сказал Гемпель.

    Организатором поездки выступает немецкий политик, глава фракции "Левые" в парламенте города Квакенбрюк (земля Нижняя Саксония) Андреас Маурер.

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