В отель Саакашвили прибыл спецназ - соратник

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" приехали в киевский отель для задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил соратник политика Давид Сакварелидзе.

Министр юстиции Павел Петренко в пятницу заявил, что Генеральная прокуратура может продолжать экстрадиционную проверку в отношении Саакашвили, поскольку суд отказал политику в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

"К гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv (улица Набережно-Крещатицкая, 1) (президент Украины Петр) Порошенко прислал "Альфу", чтобы забрать Михаила Саакашвили", — написал Сакварелидзе в Facebook.

Давид Сакварелидзе/Facebook, 9 февраля 2018

Один из адвокатов политика сообщил РИА Новости, что пока не может прокомментировать ситуацию, поскольку едет на место. В миграционной службе РИА Новости сообщили, что не комментируют ситуацию.

Ранее Миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным, Саакашвили подал апелляцию. Однако апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции. Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций.