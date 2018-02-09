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    Политика

    В отель Саакашвили прибыл спецназ - соратник

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    Вече Саакашвили: ультиматум Порошенко (17)

    (обновлено: )16110
    Давид Сакварелидзе сообщил в пятницу, что к гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv президент Украины Петр Порошенко прислал "Альфу", чтобы забрать Михаила Саакашвили.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" приехали в киевский отель для задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил соратник политика Давид Сакварелидзе.

    Министр юстиции Павел Петренко в пятницу заявил, что Генеральная прокуратура может продолжать экстрадиционную проверку в отношении Саакашвили, поскольку суд отказал политику в предоставлении статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

    "К гостинице Fairmont Grand Hotel Kyiv (улица Набережно-Крещатицкая, 1) (президент Украины Петр) Порошенко прислал "Альфу", чтобы забрать Михаила Саакашвили", — написал Сакварелидзе в Facebook.

    Давид Сакварелидзе/Facebook, 9 февраля 2018

    Один из адвокатов политика сообщил РИА Новости, что пока не может прокомментировать ситуацию, поскольку едет на место. В миграционной службе РИА Новости сообщили, что не комментируют ситуацию.

    Ранее Миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным, Саакашвили подал апелляцию. Однако апелляционный суд подтвердил решение суда первой инстанции. Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий сообщил, что защита политика подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций.

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