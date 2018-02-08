Немецкая делегация пригласила главу Крыма посетить ФРГ с визитом

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Представители немецкой делегации от правой партии "Альтернатива для Германии", находящиеся с визитом в Крыму, пригласили главу республики Сергея Аксенова нанести ответный визит.

"Большая благодарность за возможность сегодня обсудить и поговорить, и надеемся на ответный визит", — сказал депутат парламента земли Берлин Хью Бронсон на встрече делегации с руководством Крыма.

В свою очередь Аксенов сказал, что ответный визит будет возможен только в том случае, если партия "Альтернатива для Германии" придет к власти, так как эта политическая сила выступает за снятие санкций в отношении России.

"Кода власти ваши разрешат. Когда вы к власти придете, я так понимаю, в Германии, тогда мы приедем", — сказал Аксенов, находящийся под санкциями западных стран.

После встречи немецкая делегация подарила Аксенову флаг партии "Альтернатива для Германии", на котором сделана надпись с призывом отменить крымские санкции.

Немецкая делегация находится в Крыму с семидневным визитом. В ее составе девять депутатов региональных парламентов от правой партии "Альтернатива для Германии", которая на последних выборах впервые прошла в бундестаг и сразу стала там третьей политической силой.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее пообещал немецким депутатам "плачевные правовые последствия", а затем украинская прокуратура завела уголовное дело по факту нарушения порядка "въезда на временно оккупированную территорию".