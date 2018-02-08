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    Политика

    Немецкая делегация пригласила главу Крыма посетить ФРГ с визитом

    (обновлено: )32180
    Глава Крыма сказал, что ответный визит будет возможен только в том случае, если партия "Альтернатива для Германии" придет к власти, так как она выступает за снятие санкций в отношении России.
    Сергей Аксенов. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Представители немецкой делегации от правой партии "Альтернатива для Германии", находящиеся с визитом в Крыму, пригласили главу республики Сергея Аксенова нанести ответный визит.

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    "Большая благодарность за возможность сегодня обсудить и поговорить, и надеемся на ответный визит", — сказал депутат парламента земли Берлин Хью Бронсон на встрече делегации с руководством Крыма.

    В свою очередь Аксенов сказал, что ответный визит будет возможен только в том случае, если партия "Альтернатива для Германии" придет к власти, так как эта политическая сила выступает за снятие санкций в отношении России.

    "Кода власти ваши разрешат. Когда вы к власти придете, я так понимаю, в Германии, тогда мы приедем", — сказал Аксенов, находящийся под санкциями западных стран.

    После встречи немецкая делегация подарила Аксенову флаг партии "Альтернатива для Германии", на котором сделана надпись с призывом отменить крымские санкции.

    Немецкая делегация находится в Крыму с семидневным визитом. В ее составе девять депутатов региональных парламентов от правой партии "Альтернатива для Германии", которая на последних выборах впервые прошла в бундестаг и сразу стала там третьей политической силой.

    Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее пообещал немецким депутатам "плачевные правовые последствия", а затем украинская прокуратура завела уголовное дело по факту нарушения порядка "въезда на временно оккупированную территорию".

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