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    Рада решила отметить юбилеи похода на Москву и освобождения Крыма

    (обновлено: )463011
    Парламент Украины утвердил список праздничных дат, которые в 2018 году будут отмечаться на государственном уровне. В перечень попали годовщина похода на Москву гетмана Сагайдачного и 1030-летие со дня Крещения Руси.
    Заседание Верховной рады Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В 2018 году в Украине отметят на государственном уровне 100-летие освобождения Крыма от большевиков и 400 лет со времени похода гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного на Москву.

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    Такое постановление в четверг, 8 февраля, приняла Верховная Рада. За него проголосовали 228 нардепов.

    Согласно решению депутатов, в 2018 году на государственном уровне будет праздноваться 100-летие со дня провозглашения независимости Украинской Народной Республики (УНР) Четвертым Универсалом Центральной Рады, 100-летие боя под Крутами и провозглашение Гетманата Павла Скоропадского.

    Кроме того, будет праздноваться годовщина утверждения Тризуба государственным гербом Украины, 100-летие освобождения Крыма от большевиков (22 апреля 1918 года), 100-летие со дня восстания во Львове и провозглашения Западно-Украинской Народной Республики.

    На государственном уровне пройдут празднования в связи с 1030-летием крещения Киевской Руси, 1000-летием первого богослужения в Софийском соборе в Киеве, а также 400 лет со времени похода гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного на Москву.

    Состоятся государственные мероприятия по случаю 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов и 100-летия начала "красного террора" — репрессивной политики коммунистического режима (5 октября 1918).

    Кроме того, в 2018 году исполнится 75 лет со времени освобождения Запорожья, Днепра и Киева от нацистов.

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