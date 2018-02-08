Рада решила отметить юбилеи похода на Москву и освобождения Крыма

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В 2018 году в Украине отметят на государственном уровне 100-летие освобождения Крыма от большевиков и 400 лет со времени похода гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного на Москву.

Такое постановление в четверг, 8 февраля, приняла Верховная Рада. За него проголосовали 228 нардепов.

Согласно решению депутатов, в 2018 году на государственном уровне будет праздноваться 100-летие со дня провозглашения независимости Украинской Народной Республики (УНР) Четвертым Универсалом Центральной Рады, 100-летие боя под Крутами и провозглашение Гетманата Павла Скоропадского.

Кроме того, будет праздноваться годовщина утверждения Тризуба государственным гербом Украины, 100-летие освобождения Крыма от большевиков (22 апреля 1918 года), 100-летие со дня восстания во Львове и провозглашения Западно-Украинской Народной Республики.

На государственном уровне пройдут празднования в связи с 1030-летием крещения Киевской Руси, 1000-летием первого богослужения в Софийском соборе в Киеве, а также 400 лет со времени похода гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного на Москву.

Состоятся государственные мероприятия по случаю 85-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов и 100-летия начала "красного террора" — репрессивной политики коммунистического режима (5 октября 1918).

Кроме того, в 2018 году исполнится 75 лет со времени освобождения Запорожья, Днепра и Киева от нацистов.