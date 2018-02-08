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    Киев направил Берлину ноту из-за визита депутатов в Крым

    (обновлено: )33844
    Член представительства, депутат парламента земли Северный Рейн — Вестфалия Рогер Бекамп сообщил, что Киев направил ноту протеста Берлину. По его словам, в Крыму члены делегации не видят "никакую русскую оккупацию".
    Визит немецкой делегации в Крым
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Украина направила ноту протеста в адрес властей Германии из-за визита немецкой делегации в Крым, сообщил член представительства, депутат парламента земли Северный Рейн — Вестфалия Рогер Бекамп.

    В документе говорится, что парламентарии говорят "с правительством временно оккупированной территории".

    "Хочу сделать заявление, что мы здесь не видим никакую русскую оккупацию", — сказал Бекаман журналистам.

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    112 Украина/Youtube
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    По его словам, санкции, введенные против Крыма, — наказание прежде всего для рядовых граждан, которые проголосовали за вхождение в состав России.

    "Мы очень много говорили о референдуме и очень рады, что был такой правдоподобный, настоящий референдум проведен", — подчеркнул депутат.

    Делегация немецких депутатов прибыла в Крым с официальным визитом в субботу и пробудет на полуострове до 9 февраля. В ее состав вошли представители партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны — Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна — Вестфалии.

    В Украине против депутатов возбудили уголовное дело. Их обвиняют в нарушении порядка въезда "на временно оккупированную территорию".

    Накануне посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что провел "воспитательную беседу" и "вправил мозги" руководству фракции "Альтернатива для Германии" из-за визита немецких депутатов в Крым. Позже члены немецкой делегации назвали заявление посла Украины неприемлемым.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Визит немецкой делегации в Крым

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