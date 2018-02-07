Порошенко вывел экс-главу АП Ложкина из состава Нацинвестсовета

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко своим указом вывел из состава Национального инвестиционного совета Бориса Ложкина, который стал секретарем совета в августе 2016 года сразу после отставки с должности главы Администрации президента.

И.о. секретаря совета назначен Дмитрий Шимкив, зам главы администрации президента.

Национальный инвестиционный совет — консультативно-совещательный орган при Президенте, созданный в 2014 году вместо Совета отечественных и иностранных инвесторов.

"Сегодня завершается важный этап в моей жизни. С этого дня я больше не являюсь секретарем Национального инвестиционного совета на общественных началах…По призванию я – бизнесмен и инвестор. В прошлом году совместно с Andrei Pivovarsky мы создали инвестиционную компанию. Сейчас она готова перейти к реализации ряда инвестиционных проектов", — написал Ложкин в Facebook, комментируя свою отставку.

Ложкин отметил, что в 2017 году в экономику Украины пришли $2,3 млрд прямых иностранных инвестиций, а их структура изменилась в позитивную сторону.

"Если в течение 2016 года большая часть ПИИ направлялась в финансовый сектор (фактически проводилась докапитализация банковской системы), то уже в 2017 году львиная доля инвестиций была направлена в реальный сектор экономики. Этот тренд будет продолжаться и в дальнейшем", — резюмировал Ложкин.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко предлагает заменить обязательную подачу деклараций общественными активистами на обязательные отчеты.