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    Порошенко вывел экс-главу АП Ложкина из состава Нацинвестсовета

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    И.о. секретаря Национального инвестиционного совета вместо Бориса Ложкина назначен Дмитрий Шимкив, зам главы администрации президента.
    Петр Порошенко и Борис Ложкин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко своим указом вывел из состава Национального инвестиционного совета Бориса Ложкина, который стал секретарем совета в августе 2016 года сразу после отставки с должности главы Администрации президента.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт Президента Украины
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    И.о. секретаря совета назначен Дмитрий Шимкив, зам главы администрации президента.

    Национальный инвестиционный совет — консультативно-совещательный орган при Президенте, созданный в 2014 году вместо Совета отечественных и иностранных инвесторов.

    "Сегодня завершается важный этап в моей жизни. С этого дня я больше не являюсь секретарем Национального инвестиционного совета на общественных началах…По призванию я – бизнесмен и инвестор. В прошлом году совместно с Andrei Pivovarsky мы создали инвестиционную компанию. Сейчас она готова перейти к реализации ряда инвестиционных проектов", — написал Ложкин в Facebook, комментируя свою отставку.

    Ложкин отметил, что в 2017 году в экономику Украины пришли $2,3 млрд прямых иностранных инвестиций, а их структура изменилась в позитивную сторону.

    "Если в течение 2016 года большая часть ПИИ направлялась в финансовый сектор (фактически проводилась докапитализация банковской системы), то уже в 2017 году львиная доля инвестиций была направлена в реальный сектор экономики. Этот тренд будет продолжаться и в дальнейшем", — резюмировал Ложкин.

    Ранее сообщалось, что Петр Порошенко предлагает заменить обязательную подачу деклараций общественными активистами на обязательные отчеты.

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