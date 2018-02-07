Порошенко обратился к новому правительству Германии

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил лидеров ХЛС и СДПГ с достижением о формировании нового правительства ФРГ и заявил, что правительственная коалиция Германии поддержит восстановление территориальной целостности Украины.

Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду заявила, что участники коалиционных переговоров договорились о формировании нового правительства Германии, проект коалиционного соглашения разработан, теперь он должен быть утвержден на съездах партий-партнеров, а в случае социал-демократов — всеми членами партии.

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"Поздравляю лидеров ХДС/ХСС и СДПГ с достижением соглашения о правительственной коалиции. Сверхважно, что федеральное правительство будет поддерживать полное восстановление территориальной целостности Украины: возвращение Крыма, реинтеграцию Донбасса, размещение миротворцев ООН, помощь в его восстановлении и курс реформ", — написал Порошенко в Twitter в среду.

Петр Порошенко/Twitter, 7 февраля 2018

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.