наверх
07.02.201820:45
Курсы валют НБУ
  • USD27.46- 0.28
  • EUR33.86- 0.66
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко обратился к новому правительству Германии

    (обновлено: )72908
    Президент Украины поздравил лидеров ХДС/ХСС и СДПГ с достижением соглашения о правительственной коалиции и уточнил, что "федеральное правительство будет поддерживать полное восстановление территориальной целостности Украины".
    Петр Порошенко
    president.gov.ua

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поздравил лидеров ХЛС и СДПГ с достижением о формировании нового правительства ФРГ и заявил, что правительственная коалиция Германии поддержит восстановление территориальной целостности Украины.

    Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду заявила, что участники коалиционных переговоров договорились о формировании нового правительства Германии, проект коалиционного соглашения разработан, теперь он должен быть утвержден на съездах партий-партнеров, а в случае социал-демократов — всеми членами партии.

    Читайте также: В Донбассе назвали дату масштабного наступления ВСУ

    "Поздравляю лидеров ХДС/ХСС и СДПГ с достижением соглашения о правительственной коалиции. Сверхважно, что федеральное правительство будет поддерживать полное восстановление территориальной целостности Украины: возвращение Крыма, реинтеграцию Донбасса, размещение миротворцев ООН, помощь в его восстановлении и курс реформ", — написал Порошенко в Twitter в среду.

    Петр Порошенко/Twitter, 7 февраля 2018

    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги Польши и Украины. Архивное фото
    Украина - Польша: Бандера раздора
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Анатолий Матиос
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину