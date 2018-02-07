Немецкий депутат прокомментировал слова посла Украины о "вправленных мозгах"

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Находящиеся в Крыму члены немецкой делегации назвали заявление посла Украины в Германии о воспитательной беседе во фракции "Альтернатива для Германии" в парламенте Нижнего Рейна-Вестфалии неприемлемым.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ранее заявил, что провел "воспитательную беседу" и "вправил мозги" руководству фракции "Альтернатива для Германии" из-за визита немецких депутатов в Крым.

"Никто не имеет права говорить с нами в таком тоне. Слова посла Украины недипломатичны, господину Мельнику следует поучиться дипломатии у европейцев и прежде всего в Германии", — привел слова депутата парламента Северного Рейна-Вестфалии Хельмута Цайфельда депутат Госсовета Крыма Юрий Гемпель.

Немецкий депутат отметил, что члены делегации в курсе, что господин Мельник был во фракции. Действительно, сопроводительного письма от фракции у них в Крыму нет, но "они граждане свободной Германии, депутаты и имеют право ехать туда, куда считают нужным", — привел слова немецкого парламентария Гемпель.

Депутаты знают о том, что украинский посол пригласил членов фракции в Киев. Со своей стороны они заявили, что при существующем правительстве в Украине с их стороны такая поездка невозможна. В Крыму они находятся с целью изучить реальное состояние дел на полуострове и рассказать об этом членам своей партии, так как информация в европейских медиа об этом крайне неправдива.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Визит немецкой делегации в Крым

В Крыму с официальным визитом находится делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ. В ее состав вошли депутаты от правой партии "Альтернатива для Германии" из трех региональных парламентов страны: Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна-Вестфалии. Украинская прокуратура возбудила дело из-за этой поездки.