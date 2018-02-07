Адвокат назвал представителей Киева в ООН соучастниками госпереворота

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявил, что сотрудники постоянного представительства Украины в ООН являются соучастниками государственного переворота в стране.

Оболонский райсуд Киева в среду на заседании по делу Януковича о госизмене допросил свидетеля обвинения — бывшего заместителя постпреда страны в ООН Андрея Цимбалюка.

"Нами установлено, что постоянное представительство Украины при ООН вело системную, хорошо слаженную и преступную работу по дезинформированию международного сообщества о событиях, которые происходили в Украине", — сказал Сердюк, комментируя результаты допроса в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, все заявления Януковича, в том числе сделанные в официальной государственной резиденции 22 февраля, а также 28 февраля 2014 года о том, что он не самоустранялся от руководства страной, до ведома представителей международного сообщества представительством Украины в ООН не доводились. "Наоборот, сообщалась заведомо неправдивая информация о законности постановления о самоустранении президента Украины, несмотря на весь объём информации, который был у соответствующих представителей",- подчеркнул Сердюк.

Он отметил, что сотрудники представительства Украины в ООН "должны рассматриваться как соучастники государственного переворота, который ими был совершен в виде помощи непосредственно лицам, которые захватили власть, дезинформировать мировое сообщество и представителей ООН". Адвокат подчеркнул, что эти данные защита использует как доказательства в деле о государственном перевороте на Украине.

Ранее Янукович подал заявление в прокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности ряд высших чиновников Украины, обвинив их в осуществлении госпереворота в 2014 году. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что ГПУ изучит заявление Януковича и "примет обоснованное законом решение".