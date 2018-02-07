наверх
07.02.201814:33
Курсы валют НБУ
  • USD27.46- 0.28
  • EUR33.86- 0.66
Рубрики
Ещё
    Политика

    Адвокат назвал представителей Киева в ООН соучастниками госпереворота

    Тема:

    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (713)

    (обновлено: )46290
    По словам защитника бывшего президента, постоянное представительство Украины при ООН вело "системную, хорошо слаженную и преступную работу по дезинформированию международного сообщества о событиях, которые происходили в Украине".
    Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк (слева). Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк  заявил, что сотрудники постоянного представительства Украины в ООН являются соучастниками государственного переворота в стране.

    Андрей Парубий на заседании суда по делу Виктора Януковича
    twitter.com/superumka
    Суд над Януковичем уже превращается в суд над Майданом

    Оболонский райсуд Киева в среду на заседании по делу Януковича о госизмене допросил свидетеля обвинения — бывшего заместителя постпреда страны в ООН Андрея Цимбалюка.

    "Нами установлено, что постоянное представительство Украины при ООН вело системную, хорошо слаженную и преступную работу по дезинформированию международного сообщества о событиях, которые происходили в Украине", — сказал Сердюк, комментируя результаты допроса в эфире телеканала NewsOne.

    По его словам, все заявления Януковича, в том числе сделанные в официальной государственной резиденции 22 февраля, а также 28 февраля 2014 года о том, что он не самоустранялся от руководства страной, до ведома представителей международного сообщества представительством Украины в ООН не доводились. "Наоборот, сообщалась заведомо неправдивая информация о законности постановления о самоустранении президента Украины, несмотря на весь объём информации, который был у соответствующих представителей",- подчеркнул Сердюк.

    Он отметил, что сотрудники представительства Украины в ООН "должны рассматриваться как соучастники государственного переворота, который ими был совершен в виде помощи непосредственно лицам, которые захватили власть, дезинформировать мировое сообщество и представителей ООН". Адвокат подчеркнул, что эти данные защита использует как доказательства в деле о государственном перевороте на Украине.

    Ранее Янукович подал заявление в прокуратуру с требованием привлечь к уголовной ответственности ряд высших чиновников Украины, обвинив их в осуществлении госпереворота в 2014 году. Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что ГПУ изучит заявление Януковича и "примет обоснованное законом решение". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг Польши
    Украина - Польша: Бандера раздора
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает
    Анатолий Матиос
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину