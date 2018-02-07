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    Парубий досрочно закрыл заседание Рады из-за неявки нардепов

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    Политический кризис: страна в тупике (97)

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    В среду во время заседания в сессионном зале Верховной Рады Украины было около 200 депутатов. Спикер несколько раз выносил на рейтинговое голосование ряд вопросов повестки дня, но они не набирали даже 200 голосов.
    Спикер Верховной Рады Андрей Парубий
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 фев – РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл заседание парламента из-за низкой поддержки народными депутатами повестки дня. О закрытии заседания он объявил о 11.43, тогда как в целом заседание по средам продолжается до 14.00.

    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    УНИАН
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    Спикер напомнил, что несколько раз выносил на рейтинговое голосование ряд вопросов повестки дня, в частности, ратификацию договора с Таиландом о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также законопроект об обеспечении гарантий повышения спортивного мастерства молодежи. Однако эти вопросы демонстрировали низкую поддержку депутатами, они не набирали даже 200 голосов.

    Кроме того, депутаты не смогли принять и даже принять за основу законопроект о ратификации торгового соглашения между правительствами Украины и Таиланда.

    Принять решение парламентарии смогли лишь относительно проекта постановления об отмене принятия закона о приватизации государственного имущества, который и нужно было отклонить, то есть не дать за него значительного количества голосов, чтобы закон можно было подписать.

    После этого проекта постановления Парубий отметил, что в связи с неподдержкой в рейтинговом голосовании повестки дня он закрывает утреннее заседание Верховной Рады.

    "И прошу более высокого уровня дисциплины и мобилизации", — сказал председатель ВР и напомнил, что следующее заседание начнется завтра в 10.00.

    В среду во время заседания в сессионном зале было около 200 депутатов.

    Ранее сообщалось, что в парламенте зарегистрировали проект постановления с призывом помешать проведению выборов президента России в Крыму.

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