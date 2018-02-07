Лещенко и Найем попали в реестр должников Минюста

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. После запуска электронного реестра должников Министерства юстиции Украины в нем оказалось несколько известных политиков.

Среди должников числится народный депутат Сергей Лещенко, данные которого внесены в категории "взыскание средств". "Это по делу Юрия Иванющенко, которого я в прямом эфире назвал смотрящим за государственными потоками Януковича и причастным к организации титушек на Майдане. После чего он подал на меня в суд и выиграл. Я должен был заплатить 500 гривен взыскания и опровергнуть информацию", — заявил Лещенко в комментарии "КП в Украине". Он подал жалобу в Высший специализированный суд, который остановил принятое раньше судебное решение.

Еще один народный депутат Мустафа Найем вовремя (на протяжении установленных 15 дней) не оплатил штраф за Нарушение правил дорожного движения. "Это было в прошлом году в Киеве на Левом берегу, как только купил новую машину. Тогда я повернул на запрещающий знак. Патрульные тут же меня и остановили. Замотался, вовремя не оплатил", — заявил депутат, который должен 900 гривен.

Среди нарушителей ПДД в реестре числится и пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, которая должна оплатить штраф в 1085 гривен. "У меня была просрочена страховка. Переоформить ее не успела, за что получила штраф 540 гривен. Сумму оплатила сразу. Непонятно, почему до сих пор в реестре", — так он пояснила появление своей фамилии в списке должников перед государством.

Напомним, что в реестр также попадают злостные неплательщики алиментов. С 6 февраля вступили в силу ужесточенные меры ответственности для них. Кроме попадания в реестр, неплательщиков ждут запрет на пересечение границы, исправительные работы и даже арест.