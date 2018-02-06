Глава Минобороны пригласил волонтеров в армию

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что армии нужны волонтеры.

"Приглашаю желающих волонтеров, кто хочет системно менять положение дел по обеспечению армии на постоянную работу в Министерство обороны Украины и Вооруженные Силы Украины. В настоящее время в ведомстве достаточно вакантных должностей, функциональные обязанности которых связаны с продовольственным, вещевым обеспечением и обеспечением горюче-смазочными материалами", — написал Полторак на своей странице в Facebook.

По словам министра, Минобороны готово провести необходимую курсовую подготовку.

Читайте также: "Нацдружина": порядок в стране под диктовку "Народного фронта"

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что план соответствия стандартам НАТО Украина выполняет на 90%.