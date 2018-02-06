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    Политика

    Глава Минобороны пригласил волонтеров в армию

    (обновлено: )22212
    Министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что в настоящее время в Минобороны достаточно вакантных должностей, функциональные обязанности которых связаны с продовольственным, вещевым обеспечением армии.
    Степан Полторак. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что армии нужны волонтеры.

    "Приглашаю желающих волонтеров, кто хочет системно менять положение дел по обеспечению армии на постоянную работу в Министерство обороны Украины и Вооруженные Силы Украины. В настоящее время в ведомстве достаточно вакантных должностей, функциональные обязанности которых связаны с продовольственным, вещевым обеспечением и обеспечением горюче-смазочными материалами", — написал Полторак на своей странице в Facebook.

    По словам министра, Минобороны готово провести необходимую курсовую подготовку.

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    Ранее министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что  план соответствия стандартам НАТО Украина выполняет на 90%.

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