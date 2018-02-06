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    Политика

    Защита Саакашвили подала жалобу в Верховный суд на отказ в убежище

    (обновлено: )53
    Отмечается, что с момента подачи иска запрещено совершать любые действия по выдворению Михаила Саакашвили из Украины.
    Суд над Михаилом Саакашвили в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Защита бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций, которые отказались признать незаконным заключение миграционной службы Украины об отказе предоставить политику статус лица, нуждающегося в дополнительной защите, заявил адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

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    Ранее миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным, Саакашвили подал апелляцию. Однако апелляционный суд подтвердил такое решение суда первой инстанции.

    Институт предоставления дополнительной защиты был введен на Украине в 2011 году. Он фактически заменяет неработающий механизм предоставления убежища лицам без гражданства и иностранцам.

    "После подачи кассационной жалобы мы подали в управление Государственной миграционной службы в Киевской области информационное письмо о факте подачи кассации. С этого момента им запрещено совершать любые действия по выдворению Михаила Саакашвили", — сказал Чернолуцкий, которого во вторник цитирует пресс-служба партии Саакашвили "Движение новых сил".

    По его словам, украинские власти до рассмотрения кассационной жалобы не могут предпринять попытку выдворения Саакашвили.

    Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.

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