Защита Саакашвили подала жалобу в Верховный суд на отказ в убежище

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Защита бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили подала кассационную жалобу в Верховный суд Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций, которые отказались признать незаконным заключение миграционной службы Украины об отказе предоставить политику статус лица, нуждающегося в дополнительной защите, заявил адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

Ранее миграционная служба отклонила запрос Саакашвили на предоставление статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Суд признал это решение законным, Саакашвили подал апелляцию. Однако апелляционный суд подтвердил такое решение суда первой инстанции.

Институт предоставления дополнительной защиты был введен на Украине в 2011 году. Он фактически заменяет неработающий механизм предоставления убежища лицам без гражданства и иностранцам.

"После подачи кассационной жалобы мы подали в управление Государственной миграционной службы в Киевской области информационное письмо о факте подачи кассации. С этого момента им запрещено совершать любые действия по выдворению Михаила Саакашвили", — сказал Чернолуцкий, которого во вторник цитирует пресс-служба партии Саакашвили "Движение новых сил".

По его словам, украинские власти до рассмотрения кассационной жалобы не могут предпринять попытку выдворения Саакашвили.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила экс-президенту обвинения по нескольким уголовным делам и неоднократно обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции Саакашвили.