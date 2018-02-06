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    Политика

    Делегация Южной Осетии прибыла в Луганск

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    В составе делегации прибыли министр экономического развития Южной Осетии Геннадий Кокоев, его заместитель Роин Козаев, а также представитель Торгово-промышленной палаты республики Рамин Козаев.
    Леонид Пасечник
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. И.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник провел рабочую встречу с прибывшими в Луганск для подписания соглашения об экономическом сотрудничестве членами делегации из Южной Осетии, сообщили журналистам в администрации главы ЛНР, сообщает РИА Новости.

    "Леонид Пасечник провел встречу с представителями делегации республики Южная Осетия – государство Алания, посетившими Луганск для подписания Соглашения об экономическом сотрудничестве", — рассказали в администрации.

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    Сообщается, что в составе делегации прибыли министр экономического развития Южной Осетии Геннадий Кокоев, его заместитель Роин Козаев, а также представитель Торгово-промышленной палаты республики Рамин Козаев.

    Пасечник выразил уверенность, что предстоящее подписание соглашения о сотрудничестве в области экономики – это только лишь первый шаг в развитии отношений между республиками. "Уверен, что данное соглашение позволит оживить не только экономику наших республик, но и остальные сферы деятельности", — заявил и.о. главы ЛНР.

    По словам министра экономического развития Южной Осетии, разработка и подписание документа свидетельствуют о неизменности курса на сотрудничество с ЛНР. "Наш визит сюда – это логическое следствие той политики, которую проводит высшее руководство нашего государства, еще раз свидетельствующее о подтверждении нашего неизменного курса на сотрудничество с Луганской народной республикой. Другого алгоритма у нас не было ни по политическим, ни по человеческим основаниям", — сказал Кокоев.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 300 человек.

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