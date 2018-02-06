наверх
06.02.201820:05
Курсы валют НБУ
  • USD27.74- 0.14
  • EUR34.51- 0.33
Рубрики
Ещё
    Политика

    Новый кабмин ФРГ сделал заявление по миссии ООН в Украине

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (501)

    (обновлено: )49920
    Германия и Франция продолжат прилагать усилия по разрешению конфликта на востоке Украины и реализации минских соглашений - усилия направлены на соблюдение режима прекращения огня на востоке Украины, говорится в проекте коалиционного договора.
    Флаг Германии
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина. Новое правительство ФРГ настаивает на участии миссии ООН в урегулировании конфликта в Украине, говорится в опубликованном во вторник газетой Rheinische Post проекте коалиционного договора между консервативным альянсом ХДС/ХСС Ангелы Меркель и социал-демократами.

    Автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк
    Несколько свежих мыслей о роли ОБСЕ на Донбассе

    "Германия и Франция продолжат прилагать усилия по разрешению конфликта на востоке Украины и реализации минских соглашений. Эти усилия направлены на соблюдение режима прекращения огня на востоке Украины и вывод тяжелого вооружения и всех вооруженных единиц из этой области. Эти события должны быть поддержаны миссией ООН", — говорится в проекте договора.

    В проекте отмечается, что "и Россия, и Украина должны выполнить свои обязательства в рамках минских соглашений".

    Киев добивается введения в регион миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пикет Генконсульства Польши во Львове
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Ситуация во Львовской области после снегопада
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Анатолий Матиос
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    Главный редактор Интернет-издания Страна. UA. Игорь Гужва во время заседания Апелляционного суда по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 14 июля 2017 г.
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину