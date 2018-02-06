Новый кабмин ФРГ сделал заявление по миссии ООН в Украине

КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина. Новое правительство ФРГ настаивает на участии миссии ООН в урегулировании конфликта в Украине, говорится в опубликованном во вторник газетой Rheinische Post проекте коалиционного договора между консервативным альянсом ХДС/ХСС Ангелы Меркель и социал-демократами.

"Германия и Франция продолжат прилагать усилия по разрешению конфликта на востоке Украины и реализации минских соглашений. Эти усилия направлены на соблюдение режима прекращения огня на востоке Украины и вывод тяжелого вооружения и всех вооруженных единиц из этой области. Эти события должны быть поддержаны миссией ООН", — говорится в проекте договора.

В проекте отмечается, что "и Россия, и Украина должны выполнить свои обязательства в рамках минских соглашений".

Киев добивается введения в регион миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Также Киев отвергает возможность прямых переговоров с ополченцами.