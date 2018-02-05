Геращенко раскритиковала депутатов за поездки на завтрак к Трампу

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко осудила украинских депутатов за намерение уехать на молитвенный завтрак в США вместо того, чтобы работать в парламенте Украины.

"Говорят, несколько десятков нардепов собираются на молитвенный завтрак в США… Возможно, более правильно работать в Украине в сессионную неделю… Не представляю себе, чтобы американские сенаторы и конгрессмены в одну — единственную сессионную неделю на месяц драпанули куда-то массово позавтракать…. даже совместная молитва это не оправдывает", — написала Геращенко в понедельник на своей странице в Facebook.

Ирина Геращенко/Facebook, 5 февраля 2018

В понедельник партия "Батькивщина" сообщила, что их делегация во главе с лидером партии Юлией Тимошенко находится в США, где депутаты намерены принять участие в Национальном молитвенном завтраке. Также в США отправится лидер украинской партии "Народный фронт" Арсений Яценюк, он намерен встретиться с руководством Госдепартамента.

Ежегодный молитвенный завтрак с участием американского президента Дональда Трампа состоится 8 февраля.

Рада Украины планирует принять ряд важных законопроектов. Они касаются, в частности, избрания руководства Нацбанка, назначения новых членов ЦИК, создания антикоррупционного суда (требование МВФ) и принятия закона о национальной безопасности. Ближайшая сессионная неделя Рады пройдет с 6 по 9 февраля.