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    Политика

    Шокин ответил Байдену на "сукина сына", заступившись за свою мать

    (обновлено: )115470
    Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин заявил, что если Джозеф Байден "до этого опустился - мне просто жаль этого человека. Если он не уважает матерей, он - просто особь".
    Виктор Шокин. Архивное фото
    УНИАН

    Джозеф Байден. Архивное фото
    REUTERS Ruben Sprich
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    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин прокомментировал слова бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который назвал его "сукиным сыном".

    "То, что он обозвал мою покойную маму с..кой, значит, что у человека нет ничего святого. Я считаю, что нормальный человек, у которого есть мать, не может так говорить. Это мое глубокое убеждение. Мать есть мать. Для любого человека она — самое святое", — сказал он в комментарии "Українським новинам".

    Шокин подчеркнул, что "если он до этого опустился — мне просто жаль этого человека. Если он не уважает матерей, он — просто особь".

    Напомним, ранее Байден рассказал, как добился увольнения Шокина и назвал его "сукиным сыном".

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