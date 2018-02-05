Шокин ответил Байдену на "сукина сына", заступившись за свою мать

REUTERS Ruben Sprich Мемуары Байдена: Янукович и все, все, все Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин прокомментировал слова бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который назвал его "сукиным сыном".

"То, что он обозвал мою покойную маму с..кой, значит, что у человека нет ничего святого. Я считаю, что нормальный человек, у которого есть мать, не может так говорить. Это мое глубокое убеждение. Мать есть мать. Для любого человека она — самое святое", — сказал он в комментарии "Українським новинам".

Шокин подчеркнул, что "если он до этого опустился — мне просто жаль этого человека. Если он не уважает матерей, он — просто особь".

Напомним, ранее Байден рассказал, как добился увольнения Шокина и назвал его "сукиным сыном".