Шокин ответил Байдену на "сукина сына", заступившись за свою мать

"То, что он обозвал мою покойную маму с..кой, значит, что у человека нет ничего святого. Я считаю, что нормальный человек, у которого есть мать, не может так говорить. Это мое глубокое убеждение. Мать есть мать. Для любого человека она — самое святое", — сказал он в комментарии "Українським новинам".
Шокин подчеркнул, что "если он до этого опустился — мне просто жаль этого человека. Если он не уважает матерей, он — просто особь".
Напомним, ранее Байден рассказал, как добился увольнения Шокина и назвал его "сукиным сыном".