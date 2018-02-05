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    Политика

    Порошенко внес в Раду представление на новый состав ЦИК

    (обновлено: )62
    Все документы кандидатов в члены Центральной избирательной комиссии будут безотлагательно отправлены на спецпроверку, сообщил спикер парламента Андрей Парубий.
    Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренних переселенцев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на кандидатов в новые члены Центральной избирательной комиссии, сообщил в Twitter спикер парламента Андрей Парубий.

    "Только что президент Порошенко внес представление на членов Центральной избирательной комиссии в парламент. Я безотлагательно поручил отправить все документы кандидатов в члены ЦИК на спецпроверку", — сообщил он.

    "Чтобы снять все интриги, публикую текст представления", — добавил Парубий.

    Здание ЦИК
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    ЦИК имени Порошенко
    Президент Украины Петр Порошенко ранее подал на рассмотрение Рады представление о назначении нового состава ЦИК. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что президент не включил кандидата от ее партии в новый состав ЦИК, и предположила, что это связано с подготовкой к фальсификациям на предстоящих выборах. Позже депутат Верховной Рады от оппозиционной партии "Батькивщина" Алексей Рябчин заявил, что президент "при важных свидетелях" пообещал рассмотреть кандидатуру Андрея Евстигнеева в члены Центральной избирательной комиссии.

    У 13 из 15 членов ЦИК 1 июня 2014 года истек срок полномочий, однако они продолжают выполнять свои обязанности. По закону, в состав ЦИК Украины входят 15 членов, срок полномочий которых составляет 7 лет. Члены комиссии назначаются и увольняются Верховной Радой по представлению президента. При этом глава государства при назначении членов комиссии должен учитывать предложения депутатских фракций и групп, которые имеют представительство в парламенте.

    Очередные парламентские и президентские выборы пройдут в Украине в 2019 году.

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