Порошенко внес в Раду представление на новый состав ЦИК

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на кандидатов в новые члены Центральной избирательной комиссии, сообщил в Twitter спикер парламента Андрей Парубий.

"Только что президент Порошенко внес представление на членов Центральной избирательной комиссии в парламент. Я безотлагательно поручил отправить все документы кандидатов в члены ЦИК на спецпроверку", — сообщил он.

Щойно Президент України @poroshenko вніс подання на членів Центральної виборчої комісії до Парламенту @verkhovna_rada. Я невідкладно дав доручення відправити усі документи кандидатів у члени #ЦВК на спецперевірку. Щоб зняти усі інтриги публікую текст подання. pic.twitter.com/riuXv0iC6q — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 5 февраля 2018 г.

"Чтобы снять все интриги, публикую текст представления", — добавил Парубий.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подал на рассмотрение Рады представление о назначении нового состава ЦИК. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила , что президент не включил кандидата от ее партии в новый состав ЦИК, и предположила, что это связано с подготовкой к фальсификациям на предстоящих выборах. Позже депутат Верховной Рады от оппозиционной партии "Батькивщина" Алексей Рябчин заявил, что президент "при важных свидетелях" пообещал рассмотреть кандидатуру Андрея Евстигнеева в члены Центральной избирательной комиссии.

У 13 из 15 членов ЦИК 1 июня 2014 года истек срок полномочий, однако они продолжают выполнять свои обязанности. По закону, в состав ЦИК Украины входят 15 членов, срок полномочий которых составляет 7 лет. Члены комиссии назначаются и увольняются Верховной Радой по представлению президента. При этом глава государства при назначении членов комиссии должен учитывать предложения депутатских фракций и групп, которые имеют представительство в парламенте.

Очередные парламентские и президентские выборы пройдут в Украине в 2019 году.