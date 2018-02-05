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    Рада во вторник примет заявление по закону о "бандеровской идеологии"

    Тема:

    Украина - Польша: Бандера раздора (393)

    (обновлено: )31215
    Как заявил спикер парламента Андрей Парубий, Комитет Рады подготовил текст совместного согласованного заявления, которое уже предложено к рассмотрению фракциям и группам.
    Заседание Верховной рады Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины во вторник примет заявление, в котором выразит свою позицию относительно польского закона о запрете "бандеровской идеологии", заявил в понедельник спикер парламента Андрей Парубий.

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    Сенат Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда. МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу этого закона.

    Парубий сообщил, что в понедельник в присутствии представителей всех фракций, МИД Украины и экспертов состоялось заседание комитета по иностранным делам, на котором был рассмотрен проект заявления по польскому закону.

    "Комитет подготовил текст совместного согласованного заявления, которое уже сейчас предложено к рассмотрению фракциям и группам. Сегодня это постановление будет зарегистрировано, чтобы завтра (во вторник – ред.) мы его могли согласовано принять в парламенте", — сказал Парубий на заседании согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.

    В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА), а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

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