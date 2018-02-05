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    Политика

    Новый состав ЦИК. Парубий выступил с заявлением

    (обновлено: )22001
    Андрей Парубий выразил надежду, что представление от президента поступит в ближайшие дни, и "мы еще в этом месяце сможем перейти к рассмотрению нового состава ЦИК".
    Андрей Парубий
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в понедельник выразил надежду, что парламент приступит к рассмотрению вопроса назначения нового состава Центральной избирательной комиссии в феврале.

    Президент Петр Порошенко ранее утвердил новый состав ЦИК. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что президент не включил кандидата от ее партии в новый состав ЦИК, и предположила, что это связано с "подготовкой к фальсификациям" на предстоящих выборах. Позже депутат от "Батькивщины" Алексей Рябчин заявил, что президент "при важных свидетелях" пообещал рассмотреть предложенную партией кандидатуру Андрея Евстигнеева в члены Центральной избирательной комиссии. Вместе с тем, официально представление в Раду пока не поступило.

    Здание ЦИК
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    ЦИК имени Порошенко

    "Я надеюсь, что представление от президента поступит в ближайшие дни, подчеркиваю, в ближайшие дни и тут же безотлагательно я подам всех кандидатов на специальную проверку, также дам поручение комитету, чтоб безотлагательно был рассмотрен этот вопрос на комитете, и надеюсь, что мы еще в этом месяце сможем перейти к рассмотрению нового состава ЦИК", — заявил Парубий на совместном брифинге с премьером Украины Владимиром Гройсманом, трансляцию вел телеканал "Рада".

    По его словам, согласно украинскому законодательству, все кандидаты на должности членов ЦИК должны пройти антикоррупционную проверку, которая может длится 15-20 дней.

    У 13 из 15 членов ЦИК 1 июня 2014 года истек срок полномочий, однако они продолжают выполнять свои обязанности. По закону, в состав ЦИК Украины входят 15 членов, срок полномочий которых составляет семь лет. Члены комиссии назначаются и увольняются Верховной радой по представлению президента. При этом глава государства при назначении членов комиссии должен учитывать предложения депутатских фракций и групп, которые имеют представительство в парламенте.

    Очередные парламентские и президентские выборы пройдут в Украине в 2019 году.

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