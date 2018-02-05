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    Политика

    Названа сумма, которую Гройсман потратил в прошлом году на командировки

    (обновлено: )24922
    Как стало известно, расходы на зарубежные командировки в 2017 году премьер-министра за счет средств, предусмотренных хозяйственно-финансовым департаментом секретариата Кабинета Министров, составили 188 124,75 гривны.
    Премьер-министр Владимир Гройсман. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. 

    Сколько народные депутаты тратят на командировки. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Денег много не бывает. Командировочные депутатов в цифрах
    Премьер-министр Владимир Гройсман в прошлом году потратил на зарубежные командировки 188,1 тысяч гривен, сообщил секретариат Кабмина, передают "Украинские новости".

    "Общие расходы на зарубежные командировки в 2017 году премьер-министра В. Гройсмана за счет средств, предусмотренных хозяйственно-финансовым департаментом секретариата Кабинета Министров, составили 188 124,75 гривны", — говорится в ответе секретариата на запрос.

    Также сообщается, что на обеспечение командировок премьера по Украине бюджетные средства секретариата не использовались.

    Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Павел Климкин потратил на командировки в прошлом году 1,6 миллиона гривен. Всего он совершил 54 поездки за границу и девять поездок по Украине.

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