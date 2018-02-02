ГПУ объявила в розыск бывшего топ-менеджера "Нафтогаза"

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Бывший заместитель главы правления НАК "Нафтогаз" Евгений Корнийчук объявлен в розыск по делу о закупке буровых установок для "Черноморнефтегаза". Об этом сегодня, 2 февраля, на брифинге сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

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"Сегодня объявлено о подозрении, и объявлен в розыск заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Корнийчук. Пользуясь возможностью, зная, что он находится на территории Украины и пока что скрывается от следствия, предлагаю ему добровольно явиться в Генеральную прокуратуру, что очевидно повлияет на квалификацию его преступления", — сказал Луценко.

Напомним, "Нафтогаз" с февраля понижает цены на газ для бизнеса.