Слова Луценко о доступности отдыха на Сейшелах рассмешили американцев

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Слова генпрокурора Юрия Луценко о доступности отдыха на Сейшелах для украинцев можно использовать как предвыборный слоган, написал бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам Украины и Евразии Майкл Карпентер в Twitter.

— Michael Carpenter (@mikercarpenter) 1 февраля 2018 г.

​"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко говорит, что отпуск на курорте "Four Seasons" на Сейшельских островах — это то, что может себе позволить "типичный украинец среднего класса". Это будет хорошим слоганом для кампании", — написал Карпентер.

Читайте также: Мальдивы, Сейшелы… весь мир у ног богатых политиков беднейшей страны

Ранее Луценко сообщил, что заплатил за отдых на Сейшельских островах около 20 тысяч долларов, а перелет туда оплатил его сын Александр.