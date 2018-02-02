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    Слова Луценко о доступности отдыха на Сейшелах рассмешили американцев

    (обновлено: )73551
    По словам бывшего заместителя помощника главы Пентагона Майкл Карпентера, слова генпрокурора Украины о том, что отпуск на курорте "Four Seasons" на Сейшельских островах может себе позволить "типичный украинец" будут хорошим слоганом для кампании.
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Слова генпрокурора Юрия Луценко о доступности отдыха на Сейшелах для украинцев можно использовать как предвыборный слоган, написал бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам Украины и Евразии Майкл Карпентер в Twitter.

    ​"Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко говорит, что отпуск на курорте "Four Seasons" на Сейшельских островах — это то, что может себе позволить "типичный украинец среднего класса". Это будет хорошим слоганом для кампании", — написал Карпентер.

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    Ранее Луценко сообщил, что заплатил за отдых на Сейшельских островах около 20 тысяч долларов, а перелет туда оплатил его сын Александр.

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