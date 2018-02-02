Луценко отчитался о деле Гужвы

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины через МИД страны проинформировала австрийских коллег об отсутствии политических мотивов в деле против главреда интернет-издания "Страна.ua" Игоря Гужвы, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Издание "Страна.ua" в среду в обращении к президенту сообщило, что главный редактор выехал в Австрию, где попросил о политическом убежище из-за "давления со стороны властей". Сам Гужва заявил, что в Украине получал угрозы физической расправы и убийства, а покинул страну легально — после того, как истек срок меры пресечения, избранной ему судом. Австрийские власти выдали ему документ о пребывании в стране.

"Мы проинформировали через МИД Украины наших австрийских коллег, мы надеемся, что эта информация покажет им отсутствие любых политических преследований. Речь идет об экономических преступлениях и общеуголовных преступлениях в виде вымогательства", — сказал Луценко в пятницу на брифинге.

Он сообщил, что Генпрокуратура не имеет претензий к контенту, публикуемому на сайте, которым руководит Гужва, так как экспертиза не установила в этих материалах признаков призывов к свержению конституционного строя в Украине.

Ранее ГПУ заявила о намерении просить суд об ужесточении меры пресечения Гужве из-за "злоупотребления процессуальными правами". Международный комитет защиты журналистов призвал власти Украины расследовать угрозы в адрес Гужвы.

Гужву задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью залога в 544 тысячи гривен (21 тысяча долларов), 26 июня за главреда внесли залог, он вышел на свободу. Также Гужва проходит еще по одному уголовному делу в Украине о неуплате налогов.