Доказательств против Бойко нет - генпрокурор

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура на данный момент не имеет доказательств причастности лидера фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко в коррупционной схеме, связанной с покупкой двух самоподъемных буровых установок, заявил в пятницу генпрокурор Юрий Луценко.

"Господин Бойко с первого момента возбуждения этого уголовного дела является его фигурантом. Он был допрошен, и будет допрашиваться, однако пока мы не имеем прямых доказательств его участия, кроме одного важного момента, когда он подписывал изменение финансового плана. На данный момент у нас нет доказательств, что он был осведомлен о преступной схеме и нет показаний о том, что он получил средства преступным путем", – сказал Луценко на брифинге.

Он назвал условия, при которых Бойко может стать подозреваемым по делу: "На данном этапе мы видим только счета, которые контролировали Арбузов, Мельник, Бакулин. Если при анализе движения средств на этих счетах в ходе правовой помощи наших иностранных коллег по месту расположения соответствующих банковских учреждений, мы будем видеть проводки, которые будут вести к счетам, бенефициаром которых выступает любое лицо, в том числе господин Бойко он моментально перейдет в разряд подозреваемых".

Луценко заявил, что Генкпрокуратура — не "стол заказов", чтобы объявлять подозрение без достаточной доказательной базы: "Никакого подозрения Бойко Департамент специальных расследований Горбатюка, где это дело было долгое время, никогда не готовил", — заявил также глава ГПУ.

Читайте также: Мальдивы, Сейшелы… весь мир у ног богатых политиков беднейшей страны

Тем не менее, Генеральная прокуратура Украины внесет в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина. Это уже вторая попытка Луценко привлечь Бакулина к ответственности — в прошлый раз он намеревался лишить депутата иммунитета летом 2017 года.