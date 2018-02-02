наверх
02.02.201817:27
Курсы валют НБУ
  • USD27.87+ 0.03
  • EUR34.72+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Доказательств против Бойко нет - генпрокурор

    (обновлено: )45403
    Юрий Луценко на брифинге заявил, что "никакого подозрения Бойко Департамент специальных расследований никогда не готовил". Ранее фамилия Бойко называлась в связи с делом о закупке для "Нафтогаза Украины" двух самоподъемных буровых установок
    Юрий Бойко
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура на данный момент не имеет доказательств причастности лидера фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко в коррупционной схеме, связанной с покупкой двух самоподъемных буровых установок, заявил в пятницу генпрокурор Юрий Луценко.

    Брифинг генпрокурора Луценко по поводу закупки вышек Черноморнефтегаза. Видео
    Канал 112 Украина на Youtube
    Брифинг генпрокурора Луценко по поводу закупки вышек "Черноморнефтегаза"

    "Господин Бойко с первого момента возбуждения этого уголовного дела является его фигурантом. Он был допрошен, и будет допрашиваться, однако пока мы не имеем прямых доказательств его участия, кроме одного важного момента, когда он подписывал изменение финансового плана. На данный момент у нас нет доказательств, что он был осведомлен о преступной схеме и нет показаний о том, что он получил средства преступным путем", – сказал Луценко на брифинге.

    Он назвал условия, при которых Бойко может стать подозреваемым по делу: "На данном этапе мы видим только счета, которые контролировали Арбузов, Мельник, Бакулин. Если при анализе движения средств на этих счетах в ходе правовой помощи наших иностранных коллег по месту расположения соответствующих банковских учреждений, мы будем видеть проводки, которые будут вести к счетам, бенефициаром которых выступает любое лицо, в том числе господин Бойко он моментально перейдет в разряд подозреваемых".

    Луценко заявил, что Генкпрокуратура — не "стол заказов", чтобы объявлять подозрение без достаточной доказательной базы: "Никакого подозрения Бойко Департамент специальных расследований Горбатюка, где это дело было долгое время, никогда не готовил", — заявил также глава ГПУ.

    Читайте также: Мальдивы, Сейшелы… весь мир у ног богатых политиков беднейшей страны

    Тем не менее, Генеральная прокуратура Украины внесет в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина. Это уже вторая попытка Луценко привлечь Бакулина к ответственности — в прошлый раз он намеревался лишить депутата иммунитета летом 2017 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Гужва. Архивное фото
    Под угрозой убийства. Гужва покинул Украину
    Съезд пропрезидентской партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность"
    Украина - Польша: Бандера раздора
    Министерство финансов Украины
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    Флаг "Оппозиционного блока"
    Националистический радикализм крепчает