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    В январе в Раде 38 депутатов пропустили все голосования

    (обновлено: )47
    Сообщается, что 330 народных депутатов пропустили больше половины голосований Верховной Рады Украины за месяц.
    Заседание Верховной рады Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В январе традиционно ухудшились показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады.

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    Так, 330 народных депутатов пропустили больше половины голосований ВР за месяц. Из них 38 — не проголосовали в январе ни разу. В среднем один народный депутат принял участие лишь в 29% голосований, сообщает Комитет избирателей Украины.

    Из 38 депутатов, которые не проголосовали ни разу за месяц, 9 — члены фракции "Оппозиционный блок", 8 — внефракционных, 7 — БПП, 5 — "Видродження", 3 — "Батькивщина", по 2 — Радикальная партия Олега Ляшко, "Воля народа" и "Народный Фронт".

    Среди депутатов, которые пропустили все голосования Рады, есть известные политики — Юлия Тимошенко, Михаил Добкин, Вадим Рабинович Сергей Мураев, Дмитрий Ярош.

    Всего в январе было проведено шесть пленарных заседаний ВР, на которых произошло 309 голосований. 

    Ранее сообщалось, что первый заместитель спикера Верховной Рады Украины Ирина Геращенко за января заработала 44,6 тыс. гривен.

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