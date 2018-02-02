В январе в Раде 38 депутатов пропустили все голосования

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. В январе традиционно ухудшились показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады.

Так, 330 народных депутатов пропустили больше половины голосований ВР за месяц. Из них 38 — не проголосовали в январе ни разу. В среднем один народный депутат принял участие лишь в 29% голосований, сообщает Комитет избирателей Украины.

Из 38 депутатов, которые не проголосовали ни разу за месяц, 9 — члены фракции "Оппозиционный блок", 8 — внефракционных, 7 — БПП, 5 — "Видродження", 3 — "Батькивщина", по 2 — Радикальная партия Олега Ляшко, "Воля народа" и "Народный Фронт".

Среди депутатов, которые пропустили все голосования Рады, есть известные политики — Юлия Тимошенко, Михаил Добкин, Вадим Рабинович Сергей Мураев, Дмитрий Ярош.

Всего в январе было проведено шесть пленарных заседаний ВР, на которых произошло 309 голосований.

Ранее сообщалось, что первый заместитель спикера Верховной Рады Украины Ирина Геращенко за января заработала 44,6 тыс. гривен.